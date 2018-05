Affitta la casa a due immigrati clandestini: comasco denunciato

Affittava una casa a due immigrati irregolari, per questo è stato denunciato dalla guardia di finanza di Olgiate Comasco per avere favorito l'immigrazione clandestina. Il tutto è nato da un controllo delle fiamme gialle olgiatesi nel corso del fine settimana. I militari hanno fermato un'auto con a bordo un albanese di 36 anni e un marocchino di 37. Il primo è risultato essere già stato espluso e quindi non doveva trovarsi su suolo italiano. Il secondo, invece, non aveva i necessari e obbligatori permessi di soggiorno. L'albanese è stato arrestato mentre il marocchino è statio denunciato.

Approfondendo la loro situazione i finanzieri hanno scoperto che vivevano in una casa messa a loro disposizione da un comasco residente in provincia di Como, il quale si faceva pagare l'affitto, realizzando così un illecito profitto grazie ai due immigrati clandestini.