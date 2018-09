Tragedia in montagna in Svizzera, morto l'alpinista Franco Donegana di Olgiate Comasco

E' Franco Donegana di Olgiate Comasco uno dei due alpinisti morti nel tragico incidente in montagna avvenuto in Svizzera, in territorio di Bedretto, domenica 9 settembre 2018. Lo riporta il Giornale di Como. L'altra vittima è un alpinista svizzero. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 presso la ferrata Herbstwind. Come spiega la polizia cantonale ticinese, cui è affidata l'inchiesta per risalire alle cause della tragedia, i due stavano affrontando la salita in cordata quando sono precipitati per 200 metri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega che non hanno potuto far altro che constatarne la morte e recuperare le due salme, poi trasportate ad Airolo. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.

Franco Donegana aveva 63 anni, era originario di Moltrasio e residente a Olgiate Comasco: un alpinista esperto, scrive il Giornale di Como, che faceva parte del Cai di Olgiate.