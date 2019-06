Olgiate Comasco, rapina a una prostituta armati di coltello: sgominata baby gang

Tutti minorenni: quattro i componenti della baby gang che domenica 23 giugno, alle 2.30 di notte, ha rapinato una prostituta a Olgiate Comasco.

Come riporta Il Giorno, la banda (il più grande 17 anni, il più piccolo 13) ha aggredito una prostituta italiana di 36 anni in via Torino a Olgiate. La donna è stata avvicinata dal 17enne e dal 13enne, cappuccio della felpa ben calato sulla testa, e minacciata con con un coltello per farsi consegnare la borsetta con i soldi guadagnati nel corso della serata. Poi i due baby rapinatori sono fuggiti.

Le indagini

La donna è riuscita a tenere con sè il telefono cellulare con cui ha chiamato i carabinieri. I militari, dopo essersi fatti descrivere i due, ha iniziato le indagini e i pattugliamenti nella zona: i ragazzini sono stati fermati poco lontano dal luogo della rapina ancora in possesso della borsetta. Oltre ai due presunti esecutori materiali della rapina, i militari hanno individuato altri due ragazzi di 16 e 14 anni, ritenuti complici nell'ideare il piano. Sono stati denunciati a piede libero.

E' scattato invece l'arresto per il 17enne, poi, su disposizione del magistrato della Procura dei Minorenni di Milano, hanno convocato i genitori di tutti e quattro. Per il 13enne saranno attivati altri contesti, tra cui i servizi sociali.