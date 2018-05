Mezzo chilo di marijuana nel camper: due arresti a Fenegrò

Oltre mezzo chilo di marijuana nascosto sotto il lavandino del camper. E' successo a Fenegrò nella mattinata del 14 maggio 2018. La guardia di finanza della compagnia di Olgiate Comasco ha fermato un camper per un controllo. A bordo oltre al conducente c'erano due passeggeri marito e moglie. I tre si sono contraddetti riguardo al motivo per cui stessero utilizzando un veicolo che non era intestato a nessuno di loro.

Le fiamme gialle hanno così deciso di perquisire il camper e hanno trovato sotto il lavabo 547 grammi di marijuana nascosti in un involucro in plastica. Dunque, i finanzieri hanno perquisito anche le abitazioni dei tre, trovando altra sostanza stupefacente, questa volta hashish. Il conducente e il marito sono stati arrestati.