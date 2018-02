Carnevale di Olgiate 2018: i vincitori della sfilata dei carri

Grande successo a Olgiate Comasco per il carnevale 2018: domenica 4 febbraio le strade del paese sono state invase da una folla colorata che ha ammirato la tradizionale sfilata dei carri allegorici.

In migliaia hanno assistito allo spettacolo, adulti ma soprattutto bambini in maschera, con il naso all'insù per godersi i carri. Un tripudio di colori: venti, tra carri e gruppi, hanno sfilato partendo dalla località "Croce" per arrivare in piazza Italia per il gran finale.

I vincitori

Primo classificato il gruppo “Fuori Controllo” di Cermenate, secondo l’oratorio San Luigi e San Carlo di Lurate Caccivio con “Il dragone del Lura” e terzo posto per l’oratorio di Asnago con “The Circus”.

Premiati anche gli “Aristomatti” di Luisago che si sono aggiudicati la Coppa Simpatia.

Appuntamento per i bambini

Il carnevale di Olgiate continua sabato 10 febbraio con letture animate per i bambini dai 4 ai 9 anni alla biblioteca Sergio Mondo. Al termine laboratorio per i più piccoli.