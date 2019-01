Incendio alla Cosmint di Olgiate Comasco

Incendio alla ditta Cosmint di Olgiate Comasco nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio 2019: in fiamme un compattatore di carta dell'azienda che si occupa di cosmesi.



L'allarme è scattato poco dopo le 2 e subito sono stati allertati i vigili del fuoco di Como per un intervento di soccorso tecnico urgente. Sul posto squadre da Appiano Gentile, Cantù e Lomazzo per limitare gli effetti della combustione. Non si segnalano feriti o intossicati.