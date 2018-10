I vigili del fuoco di Appiano Gentile sono dovuti intervenire nella notte in via Michelangelo a Olgiate Comasco a causa di un incendio divampato a bordo di un furgone. Le fiamme hanno danneggiato seriamente i veicolo ma non si sono registrati feriti o intossicati. I pompieri hanno spento in pochi minuti il rogo.