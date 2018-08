Olgiate Comasco, scontro tra due muletti alla Cosmint: operaio ferito

Incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 agosto 2018 a Olgiate Comasco: secondo le prime ricostruzioni, due muletti (carrelli elevatori) si sono scontrati frontalmente. Nell'impatto uno dei due conducenti è rimasto ferito: si tratta di un uomo di 46 anni. E' successo alla ditta Cosmint di via 25 aprile, 15.

Momenti di grande apprensione per l'operaio: a Olgiate sono subito arrivati i soccorsi allertati in codice rosso. Il personale di ambulanza e automedica ha prestato le prime cure al 46enne: ha riportato fratture a entrambe le gambe ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Tradate.

Come da prassi allertati anche Ats Insubria e carabinieri di Como. Intervenuti anche i vigili del fuoco.

Sempre mercoledì 22 agosto vigili del fuoco impegnati anche in un altro incidente sul lavoro, questa volta a Guanzate, dove nell'esplosione della batteria di un camion un uomo è rimasto ustionato.