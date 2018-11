Incidente a Olgiate Comasco, uomo ferito nell'auto ribaltata

Incidente stradale a Olgiate Comasco nella mattina di mercoledì 21 novembre 2018: per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata in via Repubblica, all'altezza del civico 2, intorno alle 9.40. Ferito un uomo di 40 anni.

Sul posto sono intervenuti subito i mezzi di soccorso: a Olgiate sono arrivate un'ambulanza da Malnate e l'automedica da Como, oltre ai vigili del fuoco. I pompieri hanno aiutato il personale medico a estrarre il ferito dalla vettura e hanno poi provveduto alla messa in sicurezza di mezzo e sede stradale.

Il 40enne è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo, dunque con indicazione di media criticità.

Intervenuti anche i carabinieri di Como per i rilievi di rito e ricostruire la dinamica dell'incidente.