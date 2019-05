Incidente auto-moto a Olgiate Comasco: un ferito grave

Incidente stradale tra un'auto e una moto a Olgiate Comasco in viale Trieste: lo schianto, all'altezza del civico 46, poco prima delle 9 di mercoledì 15 maggio 2019. Un impatto violento in cui sono rimaste ferite due persone, di cui una, secondo le prime informazioni, in maniera grave.

Coinvolte una donna di 77 anni e un uomo di cui al momento non si conoscono le generalità.

Sul posto sono arrivate due automediche e due ambulanze, da Appiano e da Olgiate, che hanno portato i feriti in ospedale, uno in codice rosso al Sant'Anna e l'altro in codice verde a Tradate.

Intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.