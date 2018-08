Incidente a Olgiate Comasco: motociclista ferito grave soccorso dall'elicottero

Grave incidente stradale a Olgiate Comasco nel tardo pomeriggio del 29 agosto 2018. Un'auto e una moto si sono scontrate in via per Lomazzo. L'impatto è stato violento e l'uomo in sella alla due ruoto ha riportato gravissime ferite e lesioni. Un'ambulanza del Sos di Olgiate e un'automedica sono intervenute sul posto in codice rosso ma le condizioni del 53enne sono apparse disperate ed è stato richiesto l'immediato intervento dell'elicottero del 118 decollato dalla base di Como. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale.