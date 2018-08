Incidente all'alba, tre feriti a Olgiate Comasco

Incidente a Olgiate Comasco nellaprima mattina del 31 agosto 2018. Due auto si sono scontrate poco prima delle 6 in via Bizzarone. Nell'urto sono rimaste ferite tre persone, si tratta di un ragazzo di 22 anni e due donne di 42 e 51 anni. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Sos di Olgiate Comasco. Uno dei feriti è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Tradate. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro stradale. (Foto archivio QuiComo).