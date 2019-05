Incidente a Olgiate Comasco, schianto tra moto e auto pirata: morto motociclista

Gravissimo incidente stradale a Olgiate Comasco tra un'auto pirata che si è data alla fuga dopo lo schianto e una moto sulla statale 342.

Deceduto il motociclista, un 54enne di Tradate: trasportato in condizioni disperate all'ospedale Sant'Anna di Como, purtroppo non ce l'ha fatta.

La dinamica dell'incidente

Secondo la prima ricostruzione della polizia locale di Olgiate, fatta grazie alla testimonianza di un camionista che ha assistito alla scena, la vettura saliva da Como verso Olgiate centro. Prima dell'incrocio con via 25 aprile la macchina si è fermata a lato della strada, probabilmente perchè aveva sbagliato strada. Ha fatto inversione di marcia non accorgendosi dell'arrivo della moto da dietro, proveniente da Olgiate centro. La moto non ha potuto evitare l'impatto schiantandosi contro la fiancata sinistra della macchina.

Il conducente dell'auto si è dato alla fuga.

I soccorsi

Subito sono stati allertati i soccorsi e a Olgiate sono arrivate due automediche da Como e un'ambulanza della Croce Rossa di Lurate: il 54enne è stato rianimato sul posto e poi trasportato in codice rosso con la massima urgenza al Sant'Anna. Purtroppo è deceduto.

Le indagini

La polizia locale di Olgiate è a caccia del pirata della strada: le ricerche sono state avviate grazie alle testimonianze raccolte. Al vaglio dei vigili anche le immagini delle telecamere della zona.

Si tratta del secondo schianto in meno di due settimane nella stessa zona: il 15 maggio scorso un altro grave incidente tra auto e moto in via Trieste.