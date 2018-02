Infarto alla guida, si accosta e muore

Ha avuto un malore, probabilmente un infarto, mentre era al volante della sua auto a Olgiate Comasco. Ha accostato e poi si è accasciato. E' morto così un uomo di 78 anni di Olgiate Comasco, deceduto nella serata di venerdì 2 febbraio 2018 in via Milano, all'altezza del civico 81, a Olgiate.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava guidando quando si è sentito male. Si sarebbe accorto di quello che gli stava accadendo e ha avuto la freddezza e la prontezza di accostare la vettura a lato della strada per poi accasciarsi sul volante. Per lui non c'è stato niente da fare. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 19: sul posto sono arrivate ambulanza e automedica, oltre ai carabinieri di Como per ricostruire quanto accaduto. Ma è stato tutto inutile, il malore gli è stato fatale.

Un episodio analogo era successo solo pochi giorni prima, il 31 gennaio, a Villa Guardia: a perdere la vita Luigi Terzi, 58 anni. Anche in quel caso l'uomo si era sentito male mentre guidava ed era andato a sbattere contro un palo. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare.