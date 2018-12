Olgiate, auto multate anche se il parcometro è rotto: il Codacons diffida il Comune

Situazioneparadossale, fastidiosa e, chissà, forse illegittima. Quanto successo in via Milano a Olgiate Comasco ha fatto reagire il Codacons. L'associazione dei consumatori, infatti, ha inviato una diffida al Comune a causa delle numerose multe comminate in via Milano nonostante il parcometro fosse rotto. "

Il guasto al parcometro, spiegano dal codaconsa, "non sembra aver fermato le contravvenzioni, assegnate ai cittadini che non avevano, per ovvi motivi, potuto esporre il tagliandino del pagamento sul parabrezza della propria vettura".

"Il fenomeno non si spiega - affermano dal Codacons - in quanto prima di dare le multe gli ausiliari della sosta avrebbero il compito di sincerarsi del corretto funzionamento di tutte le colonnine nella zona. Ma ciò non pare accaduto e i cittadini nonostante ciò si sono ritrovati puntualmente la contravvenzione. Necessario dire inoltre che il guasto del parcometro appare sufficientemente evidente, essendovi stato apposto tempo prima un cartello che indica chiaramente il mancato funzionamento della colonnina, perciò nessun equivoco, e rimane solo la rabbia dei cittadini".

Non si comprendono le motivazioni che hanno spinto il comune ad assegnare ugualmente le multe ai cittadini, pur non premettendo loro di pagare in maniera corretta. Necessario dunque che il Comune agisca al più presto per ovviare al problema. Per queste ragioni il Codacons invierà una diffida al Comune, richiedendo l’immediata sistemazione del parcometro, nonché la cessazione delle contravvenzioni, fintanto che il parcometro in questione non verrà sistemato, in modo da evitare che altre situazioni spiacevoli non si verifichino più.