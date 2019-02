Notte alcolica a Olgiate Comasco, soccorsi quattro ragazzi ubriachi: tutti minorenni

Ancora ragazzi ubriachi nella notte: questa volta è successo a Olgiate Comasco, dove sono stati ben 4 i minorenni soccorsi dall'ambulanza tra sabato 2 e domenica 3 febbraio per intossicazione etilica.

Due gli episodi: il primo poco dopo la mezzanotte in via della Repubblica. L'ambulanza è stata chiamata per tre giovanissimi, una ragazza e due ragazzi tutti 17enni, che si sono sentiti male per aver alzato troppo il gomito. Sul posto sono arrivate tre ambulanze, due del Sos di Olgiate e una della Croce Rossa di Lurate, che hanno portato i tre in codice giallo in ospedale, suddivisi tra Tradate, Valduce e Sant'Anna. Allertati anche i carabinieri di Como.

Il secondo episodio in via 4 Novembre alle 3.30: anche in questo caso a essere soccorso perchè ubriaco un ragazzo di 17 anni. Arrivata un'ambulanza del Sos di Olgiate, ma dopo le cure sul posto del personale medico non è stato ritenuto necessario il trasporto in ospedale.