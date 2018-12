Rapina alla sala slot di Olgiate: ferito un uomo di 67 anni

Attimi di terrore a Olgiate Comasco intorno alle 21 del 20 dicembre 2018: tre malviventi hanno compiuto una rapina alla Reale Sala Slot situata in via per Lomazzo. Secondo i primi dettagli trapelati i rapinatori erano in tre ed erano armati. Un uomo di 67 anni (non è chiaro se un avventore, un dipendente o uno dei titolari) è rimasto ferito nel momento in cui la banda è fuggita di corsa fuori dalla sala slot.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini che dovrebbero trovare riscontri utili nell'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. L'uomo ferito è stato soccorso da un'automedica e da un'ambulanza del Sos di Olgiate Comasco. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.